Магнитное поле увеличивается

Ключевые слова лиелайс дзинтарс | концертный зал

Концертный зал "Лиелайс дзинтарс" на этой неделе концертом, на котором выступит "Scharoun Ensemble" Берлинской филармонии, отметит свою вторую годовщину. В течение этих двух лет работы как в процессе задумки, так и в ходе строительства концертный зал нередко признавали, что для него характерен магнетизм. Насколько же он силен?

Второй год работы "Лиелайс дзинтарс" принесет значительные перемены в руководстве. Художественным руководителем стала Байба Барткевич, с должности председателя правления ушла Байба Боже, вместо нее руководителем концертного зала стал Тимур Томсонс, и в отделе маркетинга и продаж новый руководитель – Иева Хмиелевская. С созданием новой управленческой команды в риторике "Лиелайс дзинтарс" многое продолжает звучать в сослагательном наклонении. Но понемногу выкристаллизовалась идентичность концертного зала.

Руководитель общественных отношений "Лиелайс дзинтарс" Элизабете Хартмане отметила: "На второй год мы поняли, что не следует так много доказывать себе, появилось понимание. Второй год отличается также тем, что благодаря созданной Байбой Барткевич художественной программе мы обозначили свое лицо. Сначала мы не знали, что сказать: у нас так много всего происходит, кроме того есть оркестр, у нас всего много и такого разного. Потом поняли, что нужно делать, чем мы должны отличаться и что является нашей добавленной стоимостью. Это уникальные проекты". Еще одной задачей концертного зала на втором году деятельности – приблизится к аудитории, стать более дружественной ей.

Корпоративные мероприятия приносят прибыль, но с точки зрения миссии концертного зала первостепенным является искусство. Поэтому руководство концертного зала продолжает искать баланс между ними.

Э.Хартмане, говоря о прибыли, указывает: "Мы очень благодарны городу за то, что можем выполнять роль миссионера, потому что не все региональные концертные залы имеют такую поддержку, чтобы концентрироваться не на достижениях этого года, не на финансовых показателях, а на том, что это принесет в дальнейшем"

Она подчеркнула, что это мудрые действия. Если бы самоуправление выдвинуло другие условия и требовало бы беспристрастные цифры, пришлось бы идти на поводу инертного слушателя.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 2 ноября