Между компостом и биогазом

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Осень пришла с ворохом листьев. И, вместе с тем, с вечно актуальными вопросами о том, куда девать листья и что с ними делать. И комиссия по среде Лиепайской думы этой осенью обсуждала возможность оборудования в городе места для компостирования, в том числе и для того, чтобы сэкономить средства, расходуемые на вывоз листьев на полигон отходов в Гробинском крае.

Каждый при своем частном доме может сделать компостную кучу, которая состоит из четырех досок и листьев посередине. Можно ли это делать и в городе? Это был один из вопросов, который члены комиссии по среде обсуждали на последнем заседании. Поскольку, если смотреть с экономической точки зрения, вывоз листьев на полигон обходится очень дорого. Директор Лиепайского регионального управления среды Ингрида Сотникова сомневается относительно того, что произойдет, если на такое место свозить листья в больших количествах. "Сколько лет этим будут заниматься? И что потом?" – вопрошает она.

Остальные члены комиссии рассуждали, что конечный продукт может пригодиться в качестве удобрения, если только на него будет спрос. "С научной точки зрения, листья в наших климатических условиях гниют в течение трех с половиной лет", – указал председатель комиссии по среде Гунар Ансиньш. Было высказано предположение привлечь какое-то крестьянское хозяйство, которое могло бы этим воспользоваться. Но вряд ли хозяева будут ездить за ними.

Заместитель исполнительного директора самоуправления Дидзис Ериньш указал, что создание такой площадки требует соблюдения некоторых правил: "Нужны забетонированная площадка, очистные сооружения". Но, возможно, сокращение расходов на транспортировку листьев позволит вскоре окупиться такому проекту, – допускают другие члены комиссии. Поэтому комиссия по среде решила продолжить работать над этим вопросом, а также выяснить, есть ли подобный опыт в других самоуправлениях. Еще один рассматриваемый аспект: может быть, листья в парках и не нужно убирать, а оставить их для обогащения почвы? "Но людям, возможно, будет трудно свыкнуться с мыслью, что в один прекрасный день листья перестанут убирать", – говорит Г.Ансиньш.

Пять лет назад газета "Курземес вардс" писала, что предприятие "Транзитс Л" часть собранных в городе листьев вывозит на площадку у бульвара 14 Ноября, где из них готовит мульчу для городских насаждений. Но Лиепайское региональное управление среды признало, что это не соответствует требованиям среды.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 19 октября