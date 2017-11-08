Министр рассказал "о трех тяжелых моментах"

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В пятницу после трех лет перерыва с региональным визитом в Лиепаю прибыл министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Единство"). Во время встреч с руководством Лиепайской думы, специальной экономической зоны и предпринимателями министр обсудил несколько важных для Латвии вопросов, связанных с восстановлением движения на железнодорожном участке Реньге – Мажейкяй, с привлечением средств структурных фондов Евросоюза и Когезионного фонда, а также с выравниванием непосредственных платежей.

По дороге в Лиепаю Э.Ринкевич посетил Реньги. "Это не был заявленный визит, однако мы увидели, как работает "Латвияс дзелзцельш", чтобы с нашей стороны эта линия была готова снова функционировать в течение 24 часов". Министр отметил, что примененный Еврокомиссией к Литовской железной дороге штраф в размере около 28 миллионов евро не освобождает соседнюю страну от обязанности восстановить рельсы на линии.

Министр отметил, что по этому вопросу, скорее всего, прогресс будет, и возобновление железнодорожного движения на линии даст экономический импульс как для Лиепайского порта, так и для города. Хотя Литва еще может обжаловать решение ЕК.

Э.Ринкевич также рассказал, что несколько дней назад в Риге он встречался с Гюнтером Эттингером, комиссаром по бюджету Евросоюза. "Фактически, с января следующего года мы начинаем подготовительные работы и переговоры по формированию европейского бюджета на период с 2021 по 2028 год. И здесь мы едины во мнении как с руководством города Лиепая, так и с коллегами, что очень важно бороться за то, чтобы финансирование Когезионного фонда осталось в европейском бюджете. Хотя многие утверждают, что после 2020 года европейских денег не будет, что все закончится, это не так. И на уровне премьер-министра в Совете Европы и на уровне министров финансов и иностранных дел мы твердо заявили, что когезионная политика должна продолжаться. Подобные подтверждения мы получили и от комиссара по бюджету, что комиссия хочет, чтобы эта когезионная политика продолжалась".

В то же время министр указал, что есть "три тяжелых момента": во-первых, неизвестно, какой урон бюджету ЕС нанесет выход Великобритании; во-вторых, сколько стран-участниц ЕС будет готово покрывать эту недостачу; в-третьих, увязывание интересов относительно Когезионного фонда и максимально быстрое выравнивание непосредственных платежей.

"Мы со стороны Лиепайского самоуправления считаем, что финансирование Когезионного фонда вносит существенный вклад в экономический рост города. Мы хотели бы предложить министру максимально лоббировать когезионную политику в рамках Евросоюза. И мы хотели бы призвать его сделать это до середины 2019 года, когда произойдут перемены в Европарламенте. Чтобы не получилось как всегда, когда планирование структурных фондов Евросоюза происходит со сдвигом, в результате чего образуется обрыв как в экономике, так и в планировании", – в свою очередь, отметил заместитель председателя Лиепайской думы Гунар Ансиньш.