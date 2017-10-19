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Морские силы совершенствуют навыки

Ключевые слова морские силы | суднo | учения

До 27 октября в территориальных водах Латвии в море и эксклюзивно экономической зоне будут проходить военные учения "Флотекс-2017" с участием Морских сил, воздушных сил Национальных вооруженных сил, Государственной погранохраны, Государственной пожарно-спасательной службы. Чтобы усовершенствовать и освежить свои знания и навыки, будут участвовать также воины запаса, которые ранее в учебном центре Морских сил прошли подготовительный курс, чтобы можно было участвовать в учениях воинов запаса на кораблях Морских сил. Цель учений – тренировка и проверка способностей Морских сил действовать как единый род войск, выполняя предусмотренные в планах обороны задачи, осуществляя совместимость ресурсов задействованных в учениях подразделений, а также способствуя сотрудничеству с воздушными силами Национальных вооруженных сил, Государственной пожарно-спасательной службой и Государственной погранохраной. В военных учениях "Флотекс-2017" будут участвовать все подразделения Морских сил, и они будут проходить в несколько этапов. В ходе первого этапа подразделения выполнят задачи, связанные с интеграцией и сотрудничеством сил, находясь и в порту, и на море. На втором этапе задействованные подразделения МС обеспечат изучение ситуации на море. Во время тактического этапа будут проверены способности Морских сил в выполнении задач на море. В свою очередь, завершающий этап военных учений будет проходить с 26 по 27 октября. 

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