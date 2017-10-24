На футбольном поле состязались роботы

Ключевые слова робототехника

"У нас начались занятия по роботике, и организованный футбольный турнир роботов означает открытие сезона!", – рассказал лектор Лиепайского университета Дзинтар Томсонс. Для некоторых участников игры это первое знакомство с роботикой. А для тех, кто ранее уже посещал занятия и кружки, – возможность освежить знания и навыки.

Турнир роботов для школьников проходил в большом зале учебного корпуса университета на ул.К.Валдемара, где были установлены небольшие столы, на которых мальчики и девочки с помощью компьютера управляли небольшими машинками, с помощью которых нужно было забить в установленные ворота небольшой мячик. Учащиеся действовали как в командах по два человека, так и один на один. В турнире принимали участие 18 команд, в которые входили участники кружков детско-юношеского центра, юные "роботики" из начальной школы центра, начальной школы Эзеркраста, 2-й средней школы им.А.С.Пушкина, 5-й средней школы им.Дружеского призыва. В футбольном турнире роботов все происходило как по-настоящему – сначала был турнир на выбывание до тех пор, пока не остались лучшие. Матчи судили преподаватели и студенты университета.

Алекс Цыганов из 4-а класса начальной школы Эзеркраста умело управлял своим роботом и с гордостью сказал, что пока он побеждает. Мальчик рассказал, что робота моделировал вместе с учителем и для него это уже третьи подобные соревнования.

Эмиль Смилтениекс из 3-го класса начальной школы центра состязался с 6-классником из 2-й средней школы им.А.С.Пушкина Никитой Аврамчуком. Борьба была напряженной, роботы то двигались от одного края поля до другого, то сцеплялись и ни один из них не хотел уступать.

Судья соревнований, студентка Агнета Ормане, наблюдая за умением детей управлять роботами, отметила, что детям очень нравится это занятие. Она сама изучает информационные технологии. Возможно, благодаря занятиям роботикой уже с младшего школьного возраста, растет и формируется новое поколение современных технологий.

В группе учащихся 2–6-х классов первое место занял Никита Аврамчук из 2-й средней школы им.А.С.Пушкина, на втором месте – команда Виестура Блумфелдса и Валтера Ласманиса из начальной школы Эзеркраста. Среди "роботиков" из 7-х классов победу одержала команда 5-й средней школы им.Дружеского призыва – Мик Бумбулис и Виктор Пранцкус.