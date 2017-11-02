Ключевые слова трамвайный мост | ямы

На Трамвайном мосту стремительно образуются ямы и крошится асфальт на той стороне, по которой автомашинам еще разрешается ездить.

"Повреждения на проезжей части образуются потому, что в ходе реконструкции на другой половине моста асфальтовое покрытие демонтировано, а на оставшейся проезжей части у покрытия меньше площадь, принимающая нагрузку, – пояснил представитель подрядчика моста, ООО "Ригас тилти" Эдгар Юршевиц, добавив: – Сегодня заасфальтируем". Через несколько часов яма действительно была залатана.