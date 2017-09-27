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На памятной площадке играют дети

Ключевые слова детская площадка

В Лиепайской специальной основной школе-интернате гостил Брюс Нофел из США. Его с Лиепаей связывает долголетнее сотрудничество, поскольку много лет он активно действовал в Ассоциации городов-побратимов города Белвью.

Первое общение с Ассоциацией городов-побратимов у семьи Нофел было в 1996 году, когда их сын Даниэль в рамках программы обмена учениками прибыл в Лиепаю. В продолжение сотрудничества американская семья неоднократно принимала у себя представителей лиепайчан. Узнав о желании Лиепайского комитета Ассоциации городов-побратимов Белвью помочь детям с особыми нуждами, он обратился к этой сфере. Брюс Нофел пожертвовал деньгами для оборудования площадки во дворе специальной основной школы-интерната на ул.Клайпедас, 94, таким образом увековечивая память своей супруги Анны Нофел, которая в 2009 году трагически погибла. Анна Нофел также гостила в Лиепае и была очень заинтересована в оказании поддержке школе, в которой учатся дети с особыми нуждами. Брюс Нофел ознакомился с площадкой для игр, которая создана таким образом, чтобы с особыми нуждами могли упражняться и развивать двигательные способности. Гость участвовал в занятиях вместе с детьми, встретился с представителями городской думы, осмотрел город.

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