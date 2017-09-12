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Ни один из проектов, которые в прошлом году были признаны лучшими в объявленном предприятием "Лиепаяс РАС" конкурсе идей об использовании тепла, так и не был реализован, – информирует руководитель предприятия Нормунд Ниедолс.

Уже писалось, что в конце прошлого года самоуправленческое ООО "Лиепаяс РАС" объявило результаты конкурса, на который любой желающий мог подать предложения для предпринимательской деятельности по использованию производимого предприятием тепла в процессе когенерации, когда перерабатывается полученный из отходов биогаз и производится электричество. Электричество продают в сети, а тепло главным образом остается неиспользованным. "К сожалению, все остановилось", – на этой неделе сказал член правления "Лиепаяс РАС" Н.Ниедолс. Авторы лучшей идеи, которые планировали рядом с полигоном "Кивитес" выращивать клубнику и там же сушить ее, надеялись на помощь Службы поддержки села, но не получили ее. Желающие разводить креветок нашли инвестора в другом месте Латвии. Другие авторы идей надеялись на еще дополнительную поддержку для осуществления своих замыслов.

"Думаю, что главным препятствием, возможно, была нехватка опыта", – предполагает Н.Ниедолс. Студенты, которые в основном представляли проекты, остановились перед первыми трудностями. Он думает, что конкурс идей можно было бы провести еще раз. А теперь предприятие работает над подготовкой заявки проекта, чтобы получить софинансирование ЕС на переработку биологических отходов, и там тоже понадобится определенное количество тепла. Когда этот проект обретет более четкие очертания, можно будет лучше понять, какое количество тепла остается и "конкретнее сформулировать предложение".