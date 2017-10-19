На участках улицы Гризупес перекрыто движение

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Вследствие перестройки ул.Гризупес с 18 октября перекрыто движение на этой улице на участке от ул.Кулдигас до собственности на ул.Гризупес, 6. В свою очередь, с 24 октября ул.Гризупес будет закрыта на участке от бульвара 14 Ноября до ул.Карклу, – сообщила представительница самоуправления Эвита Энгеле. Только общественный транспорт в перекрытых местах продолжит курсировать, как обычно. Запланировано, что движение на этих участках будет закрыто до конца года.

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