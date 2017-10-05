Начнется ремонт Трамвайного моста и улицы Лиела

Ключевые слова трамвайный мост | реконструкция

Во вторник, 10 октября, начнется реконструкция Трамвайного моста и участка ул.Лиела, и, вместе с тем, ожидаются также значительные изменения и ограничения в организации движения, – корреспонденту "Курземес вардс" сказал член правления ООО "Лиепаяс трамвайс" Айгар Пукс.

"Если все будет, как запланировано, то во вторник частично будет перекрыто движение на мосту, сначала – одна сторона моста", – говорит А.Пукс. Реконструкцию намечается провести сначала на одной – левой стороне, глядя со стороны Новой Лиепаи. Вместе с тем, со стороны Новой Лиепаи мост сможет пересекать и частный, и общественный транспорт. Этой стороной без ограничений смогут пользоваться также пешеходы и велосипедисты. В свою очередь, на обратном пути, чтобы попасть из Старой Лиепаи в Новую, следуя по ул.Лиела, придется повернуть на площадь К.Залес и дальше через канал ехать по Новому мосту. И сообщение через Новый мост будет организовано иначе, нежели сейчас. С Яуна остмала на Новый мост можно будет повернуть без светофора.

В свою очередь, трамвай через мост будет следовать как обычно – в обоих направлениях. Только вследствие реконструкции рельсов на мосту можно будет использовать лишь одни рельсы.

То же самое будет на ул.Лиела, которую будут реконструировать до площади за магазином "Дрогас" и перекроют одну сторону улицы. После того как реконструкция будет завершена на одной стороне улицы и моста, перестроенную сторону откроют для движения, в свою очередь, нереконструированную сторону перекроют для проведения строительных работ, – пояснил А.Пукс.

На строительные работы отведено 18 месяцев, начиная с 10 октября. "Строители более оптимистичны и говорят, что работы могут завершить быстрее – до 31 декабря 2018 года, или за 14 месяцев. Жаль, конечно, что мы вынуждены начинать работы осенью. То, будет ли технологический перерыв, зависит от погодных условий зимой. Строители считают, что некоторые строительные работы можно будет проводить при любых погодных условиях", – говорит А.Пукс.

Ранее уже сообщалось, что начало строительства задержали жалобы претендентов на выполнение работ по поводу закупки. Однако после дополнительных пояснений бюро по контролю за закупками договор о строительных работах 30 августа был заключен с победителем конкурса закупок – ООО "Ригас тилти" за 5 173 139,62 евро (без НДС); 25 процентов строительных работ будут переданы субподрядчикам. Гарантия работ – 5 лет.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 5 октября