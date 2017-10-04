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Наличие пыли опровергается

Ключевые слова пыль | порт | жалоба жителей

Фото: Эгон Зивертс

Получены ответы на коллективные заявления жителей ул.Слиежу и О.Калпака по поводу запыления данной территории в результате погрузки в порту сыпучих материалов, в частности зерна и угля. Они пришли из городской думы, из государственной службы среды и из министерства охраны среды и регионального развития на имя инициировавшей обращение Кристины Дзелме. Этот вопрос обсуждается городской общественностью уже несколько лет, уже не раз обращалась к нему и «Курземес вардс». Ответы довольно подробны и позволяют смотреть на ситуацию юридически, но вряд ли удовлетворяют заявителей. Слишком уж расходится толкование проблемы населением и чиновничьими структурами…

Общих, теоретических мест во всех ответах тоже достаточно. Например, о компетенции – что кому вменяется делать в части контроля положения, а что невозможно, так как выходит за такие рамки. Вкупе с канцеляризмами языка это даже затрудняет понимание позиций специалистов охраны среды.

Теперь все-таки кое о чем конкретном. Скажем, наше самоуправление рассматривает заявления предприятий о разрешении на выбросы, отвечает на вопросы жителей и даже проводило встречу с ними на одном из причалов. А обществу „Ekers Stividors LP” для уменьшения угольной пыли выдвинуто требование оценить соответствующий европейский опыт и внедрить современные технологии. Со ссылкой на информацию фирмы „Bulk Terminal Ltd” в письме городской думы сообщается, что всюду, где необходимо, теперь установлены аспирационные системы. Газета уже писала о них.

Письмо из государственной службы среды сообщает, что ее инспекторы выполняют свои обязанности в соответствии с 21-й статьей закона об охране среды, что наблюдение за качеством воздуха в городе осуществляется станцией на ул.О.Калпака, 34.  Передвижная пылевая мониторинговая станция действует в районе „Bulk Terminal Ltd”, и если такую аппаратуру переместить в место, предложенное жителями, то оказалась бы под угрозой ее безопасность. Приведены также примеры нескольких административных наказаний за несоблюдение здесь правил погрузки.

Из министерства же пишут конкретнее всех. Вот: „Повышенного загрязнения воздуха в Лиепае по результатам многолетних наблюдений не констатировано”. Хотя тут есть и некоторые тонкости: Правила кабинета министров от 3 ноября 2009 года допускают превышение допустимого максимума пыли и твердых частиц 35 раз в году, не более! А у нас с 2010 года такого не случалось ни разу! Как раз поэтому и нет необходимости проведения внеочередных проверок. Что же касается поступления пыли в жилую зону, за пределы территории порта, то это носит как правило случайный характер и происходит при неожиданном усилении ветра, когда на причалах своевременно не успевают прекратить работу. Операторам  даны указания устранить замеченные недостатки. Вряд ли ответы на жалобы удовлетворят заявителей. Они по-прежнему утверждают, что грязь на оконных стеклах и наружных подоконниках осаждается в любую погоду.

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