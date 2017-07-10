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Наум Воробейчик избран руководителем отделения партии  (1)

Ключевые слова воробейчик наум | политика

Фото: Эгон Зивертс

Директор Лиепайской комплексной спортивной школы Наум Воробейчик, незадолго до выборов в самоуправления "дезертировавший" из партии "Согласие", избран председателем правления политической силы "Честь служить нашей Латвии" (ЧСНЛ).

Газете "Курземес вардс" он рассказал, что прежде был только руководителем Лиепайского отделения созданной год назад партии. А в конце июня было решено создать правление.

Прежний руководитель отделения Юрий Тимофеев, взяв на себя ответственность за неудачный старт ЧСНЛ на выборах в Лиепайскую думу, решил уйти с должности руководителя отделения. Вместе с этим впредь отделением руководить будет Н.Воробейчик, в состав правления вошли Наурис Упениекс и Кристине Стеблинская. "Не следует нас путать с "Честь служить Риге", – отметил Н.Воробейчик, подчеркнув, что руководителем "Честь служить Риге" является вице-мэр Риги Андрис Америкс, а "Честь служить нашей Латвии" – Андрей Пожарнов.

На вопрос о планах на будущее ЧСНЛ руководитель комплексной спортивной школы ответил, что пора маленьких партий позади, поэтому небольшие политические силы должны объединяться. "Безусловно, только в случае, если у них схожие программы и цели", – добавил он.

ЧСНЛ имеет три главные ценности – язык (латышский язык является государственным языком, а региональных языков может быть несколько), христианские и семейные ценности, а также бизнес, который "не имеет национальности", – указал Н.Воробейчик.

Напоминаем, что Н.Воробейчик в списке ЧСНЛ баллотировался на выборах в Лиепайскую думу, однако партия получила только 1,85 процента голосов избирателей.

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