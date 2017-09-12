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Не утрачивает свою мятежность  (5)

Ключевые слова кронбергс гирт | депутат

Как всегда, очень коммуникабельный, дружелюбный, обычно и очень оптимистичный, полный всевозможных идей. В очень занятый для всех день 1 сентябр новый заместитель председателя Лиепайской думы по вопросам туризма и инвестиций Гирт Кронбергс нашел время для беседы с "Курземес вардс", хотя это и день рождения его старшего отпрыска и вечером Гирту предстоит сесть за руль, чтобы отправиться в город-побратим Лиепаи – Эльблонг на праздник хлеба.

На столе находятся подготовленные гостинцы – испеченные в Руцаве буханки хлеба, о которых позаботилась секретарь Наталия Аветисян, а также "Лиепайский кофе" в сувенирных подарочных упаковках, которые будут доставлены в Польшу. В Эльблонг Г.Кронбергс отправится с супругой Илвией, потому что из-за рабочих обязанностей в последние два месяца им очень мало удавалось бывать вместе. Заместитель председателя думы, не дожидаясь вопроса, указал, что ночлег его спутнице оплачивают сами.

Г.Кронбергс – один из пятерки в команде Яниса Вилнитиса, в предыдущем созыве в думе находился в оппозиции, а теперь входит в состав коалиции с Лиепайской партией. Четыре года на заседаниях думы он активно задавал всевозможные вопросы, а теперь вместе с коллегами оказался на противоположной стороне фронта. Год назад со своими единомышленниками он пытался отозвать с должности третьего заместителя председателя, в тот момент избранного от "Согласия" Юрия Хадаровича, упрекая его в том, что в Лиепаю привлечено слишком мало инвестиций. Теперь же с поры солнцестояния Гирт оказался в роли третьего заместителя – на должности, против которой представляемая им самим оппозиция прежде активно выступала.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 12 сентября. 

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