Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Понедельник, 10. июля

+15°C
Ветер: DR 4.0 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Lija, Olivers, Olīvija

Неухоженная могила – оформленный акт!

Ключевые слова кладбища

На городских кладбищах у отдельных могил недавно появились таблички с надписью, гласящие, что могила обследована и в случае вопросов следует обращаться к смотрителю кладбища. Это предупреждение о том, что за могилой долгое время не ухаживали и что ухаживающие за нею должны активизироваться – привести в порядок могилу и заключить договор с управлением кладбищ. В противном случае через несколько лет могилу можно потерять.

На Северном кладбище напротив здания администрации кладбища находятся несколько желтых табличек, обозначающих неухоженные в течение долгих лет могилы. Они заросли плюющем и сорняками, а над одной могилой бурно разрослись кусты и молодые деревца. О том, что там находится могила, свидетельствует лишь частично видный бетонный бордюр. Вероятнее всего, за этой могилой никто не ухаживал десятилетиями.

"Это так", – говорит смотритель Северного кладбища Марута Краукле, добавив, что на этом кладбище таких могил довольно много. "Иногда за ними ухаживают люди, близкие которых похоронены рядом – чтобы осенью ветер не нагонял листья на их могилки. Понятие об ухаживании за могилами у каждого ведь разное. Кто-то кладет на могилу букет пластмассовых цветов, и нельзя понять, ухаживает ли кто-то вообще за этой могилой. У другого могила заросла плющом, или вокруг дикорастущий кустарник, а он считает, что это красиво. Говоря об уходе за могилами, люди должны понять, что от них не требуют дорогих бордюров из черного гранита, а элементарные вещи – чтобы могила не заросла кустами и деревьями", - пояснила М.Краукле.

Примерно 20 могил обозначены предупредительными табличками, также на Ливском кладбище. Смотритель кладбища Сандрис Фурманис поведал, что это могилы разного периода – начиная с 30-х годов прошлого века и кончая началом 90-х годов.

Обследование и регистрация неухоженных могил несколько лет назад начата и в других местах Латвии, например, в Юрмале и Риге.

Комиссия Лиепайского управления кладбищ к регистрации могил приступила в апреле этого года. В целом, до 29 июня комиссия составила более 70-ти актов за неухоженные могилы, пока больше всего предупреждающих табличек размещено на Центральном кладбище. Обследование и регистрация неухоженных могил продолжится.

Полную версию статьи можно прочитать в номере газеты за 10 июля.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!