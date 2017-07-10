Неухоженная могила – оформленный акт!

Ключевые слова кладбища

На городских кладбищах у отдельных могил недавно появились таблички с надписью, гласящие, что могила обследована и в случае вопросов следует обращаться к смотрителю кладбища. Это предупреждение о том, что за могилой долгое время не ухаживали и что ухаживающие за нею должны активизироваться – привести в порядок могилу и заключить договор с управлением кладбищ. В противном случае через несколько лет могилу можно потерять.

На Северном кладбище напротив здания администрации кладбища находятся несколько желтых табличек, обозначающих неухоженные в течение долгих лет могилы. Они заросли плюющем и сорняками, а над одной могилой бурно разрослись кусты и молодые деревца. О том, что там находится могила, свидетельствует лишь частично видный бетонный бордюр. Вероятнее всего, за этой могилой никто не ухаживал десятилетиями.

"Это так", – говорит смотритель Северного кладбища Марута Краукле, добавив, что на этом кладбище таких могил довольно много. "Иногда за ними ухаживают люди, близкие которых похоронены рядом – чтобы осенью ветер не нагонял листья на их могилки. Понятие об ухаживании за могилами у каждого ведь разное. Кто-то кладет на могилу букет пластмассовых цветов, и нельзя понять, ухаживает ли кто-то вообще за этой могилой. У другого могила заросла плющом, или вокруг дикорастущий кустарник, а он считает, что это красиво. Говоря об уходе за могилами, люди должны понять, что от них не требуют дорогих бордюров из черного гранита, а элементарные вещи – чтобы могила не заросла кустами и деревьями", - пояснила М.Краукле.

Примерно 20 могил обозначены предупредительными табличками, также на Ливском кладбище. Смотритель кладбища Сандрис Фурманис поведал, что это могилы разного периода – начиная с 30-х годов прошлого века и кончая началом 90-х годов.

Обследование и регистрация неухоженных могил несколько лет назад начата и в других местах Латвии, например, в Юрмале и Риге.

Комиссия Лиепайского управления кладбищ к регистрации могил приступила в апреле этого года. В целом, до 29 июня комиссия составила более 70-ти актов за неухоженные могилы, пока больше всего предупреждающих табличек размещено на Центральном кладбище. Обследование и регистрация неухоженных могил продолжится.

Полную версию статьи можно прочитать в номере газеты за 10 июля.