Новые навыки для людей с инвалидностью

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В сотрудничестве Лиепайского самоуправления и Лиепайского общества слепых 1 ноября начнутся занятия по социальному совершенствованию для людей с нарушениями зрения и инвалидностью. Участие в них бесплатное.

Будет возможность освоить новые навыки и знания по домоводству и садовым работам, занятия по ремесленничеству, освоение компьютерных навыков, будет проводиться также обучение о доступности городской среды в Лиепае. Об этом информировала Кристине Чабыкина, представительница Лиепайского самоуправления. Обучение будет проходить в небольших группах, ход занятий приспособят к функциональному состоянию каждого человека. Целевой аудиторией являются люди с нарушением зрения и инвалидностью, но подать заявку могут также и лица с 1, 2 или 3-й группой инвалидности. Записаться можно в отделе проектов общества или по моб.тел. 26 056026.