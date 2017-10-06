Новые объекты в канализационной системе

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Продолжая проект улучшения канализационной системы на прошлой неделе предприятие "Лиепаяс уденс" приняло в эксплуатацию три объекта.

Завершено строительство коллекторов централизованной канализационной системы с подключениями на улицах Рояс и Вайнедес, проложены уличные канализационные сети протяженностью 450 метров; построены и перестроены коллекторы общей протяженностью 595 метров на улицах Круму, Квиешу и Я.Асара, а на улицах Салдус, Нидас, Вайнедес и проспекте Гауяс проложены новые канализационные сети общей протяженностью 454 метра. Проложены также подключения, которые многим домовладельцам позволят пользоваться централизованными канализационными услугами. Об этом проинформировала представитель "Лиепаяс уденс" Сармите Екабсоне.

"Мы рады отзывчивости тех жителей, которые оценили такую возможность", – сказала она. Предприятие "Лиепаяс уденс" уже получило 17 заявлений от жителей с просьбой о подключении домов к уличным канализационным сетям и заключении договора на централизованные услуги водного хозяйства. "Предприятие побуждает и других домовладельцев поспешить со строительством подключений до наступления зимних морозов, чтобы по возможности быстрее улучшить свои бытовые условия", – рассказала С.Екабсоне.

Согласно заключенному с акционерным обществом "УПБ" договору, строительные работы сейчас продолжаются в районе Нового Света. Там наряду с прокладкой новых трубопроводов ведется строительство двух станций по перекачке сточных вод. Этот объект тоже планируется сдать в эксплуатацию в этом году.

Уже сообщалось, что проект "Развитие водного хозяйства в Лиепае, 6-я очередь" осуществляется при софинансировании из Когезионного фонда Евросоюза. Общие затраты составляют приблизительно 2,3 миллиона евро, самоуправленческое софинансирование – 634 300 евро.