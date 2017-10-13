Новый директор

Ключевые слова конкурс | агентство общественного транспорта

На должности директора городского агентства общественного транспорта дума утвердила Улдиса Зупу, выдержавшего конкурс на это место. Уже сообщалось, что прежний директор Гинт Лусис подал заявление об увольнении, так как хочет заниматься чем-то другим в своей жизни. Нового директора поздравили розами, а прежнего директора председатель думы Улдис Сескс поблагодарил за работу, похлопав по плечу. Г.Лусис рассказал нашей газете, что сначала переведет дыхание, а планы на будущее пока не ясны.

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