О диабете и женщине

Ключевые слова диабетики

По случаю Всемирного дня борьбы с диабетом Лиепайское общество диабетиков проводит информативное мероприятие "Диабет и женщина". Оно состоится в субботу в 12 часов в конференц-зале гостиницы "Europa City Amrita". На мероприятие приглашаются все желающие, не только больные сахарным диабетом, особенно женщины. На мероприятии выступят председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Айя Барча, диетолог Иоланта Озола, гинеколог Рита Зарембина и сестра амбулаторного ухода Лига Эриксоне.

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