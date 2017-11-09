По случаю Всемирного дня борьбы с диабетом Лиепайское общество диабетиков проводит информативное мероприятие "Диабет и женщина". Оно состоится в субботу в 12 часов в конференц-зале гостиницы "Europa City Amrita". На мероприятие приглашаются все желающие, не только больные сахарным диабетом, особенно женщины. На мероприятии выступят председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Айя Барча, диетолог Иоланта Озола, гинеколог Рита Зарембина и сестра амбулаторного ухода Лига Эриксоне.
О диабете и женщине 09.11.2017
Ключевые слова диабетики
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Общество
-
О диабете и женщине
По случаю Всемирного дня борьбы с диабетом Лиепайское общество диабетиков проводит информативное мероприятие "Диабет и...
09.11.2017 + читать больше
-
Чтобы было тепло и безопасно
Тех, чье жилье обогревают радиаторы системы центрального отопления, заботят внушительные счета, а тем, у кого...
09.11.2017 + читать больше
-
Искать возможность для каждого
Детей с особыми нуждами становится все больше. Эти нужды самые разные – физические расстройства, дислексия, нарушения в...
09.11.2017 + читать больше
-
Заграница пусть остается для туризма
Этой осенью семья медиков Лиепайской региональной больницы пополнилась – к команде присоединилась акушер-гинеколог...
09.11.2017 + читать больше
-
Дети возвращаются в улучшенные помещения (1)
В отремонтированный северный корпус дошкольного образовательного заведения "Дзинтариньш" вернулись первые 43...
08.11.2017 + читать больше
-
По Лиепае с гидом (4)
В зимний период, начиная с ноября, по воскресеньям в 14 часов в фойе концертного зала "Лиелайс дзинтарс" интересующихся...
08.11.2017 + читать больше
Saistītās ziņas
-
Больные диабетом вынуждены платить больше
-
Торжественно отметят День диабета (3)
-
Как помочь больным сахарным диабетом (1)
-
Общество диабета приглашает на день информации
-
День информации для диабетиков
-
Благодарность группе скандинавской ходьбы
-
Общество диабета приглашает помощников
-
Диабетиков приглашают на день информации
-
Поддержка больных диабетом
-
Всемирный день диабета
-
Поддержка диабетиков фондом Тетеревых (1)
-
Диабетиков приглашают на день информации
Добавить комментарий