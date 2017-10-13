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О здоровом сердце – с молодости  (1)

Ключевые слова здоровье | 2 школа

Вчера в Лиепайской 2-й средней школе им.А.С.Пушкина гостил руководитель Латвийского центра кардиологии, профессор Андрей Эрглис, который на открытом уроке рассказал старшеклассникам о разных влияющих на здоровье сердца факторах и способах, как сделать нашу жизнь продолжительнее и качественнее. Мероприятие было частью проекта Лиепайского городского самоуправления "Лиепая. Здоровый. Активный. Счастливый".

Профессор А.Эрглис одобрил инициативу по проведению такого мероприятия, ведь совершенно здоровыми кровеносные сосуды сердца бывают только в ранней молодости, потом они подвергаются разным рискам. Именно поэтому о здоровье сердца нужно заботиться своевременно. В своей лекции "Актуальности в кардиологии: новшества, шутки и чудеса" кардиолог ознакомил старшеклассников и с принципами сохранения здорового сердца, и с тем, как здоровье с годами может ухудшиться. Были даны также разные советы по поддержанию сердца в хорошей форме. Хотя для большинства в этом нет ничего нового – не курить, правильно питаться и вести активный образ жизни.

Презентация заинтересовала молодежь, и после нее профессору пришлось отвечать на множество вопросов. Старшеклассников в основном интересовали вопросы, связанные с сердечной деятельностью, – в пределах ли нормы у них пульс, как бороться с вегетативной дистонией, можно ли считать достаточной физической активностью ходьбу вместо того, чтобы ездить на общественном транспорте. Другие хотели узнать подробнее об учебе в вузах, где можно освоить специальность врача.

В конце мероприятия руководитель общества пациентов "ПарСирди.лв" Инесе Мауриня ознакомила с исследованием, принять участие в котором предложила молодежи. Во время исследования им нужно будет произвести замеры показателей здоровья сердца у членов своей семьи, вести наблюдения за вредными привычками, которые могут являться факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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