Об изменениях в налогах

Служба госдоходов в ноябре в крупнейших городах Курземе проводит бесплатные семинары об ожидаемой налоговой реформе. В Лиепае они состоятся 9 и 23 ноября в 10 часов на ул.Юрас, 25/29 в учебном классе на четвертом этаже.
Подробная информация о месте и времени проведения семинаров, а также возможность подать заявку по э-почте – на сайте СГД в разделе "Актуальности/События". Там же доступны и материалы семинаров.
В июле этого года Сейм в рамках налоговой реформы утвердил несколько законопроектов, и это означает, что с 1 января 2018 года и предпринимателей, и частных лиц коснутся существенные изменения в области налогов.
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