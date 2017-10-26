Объявлен конкурс проектов среды

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До 6 ноября можно подать заявку на конкурс проектов среды, организованный Лиепайским краевым фондом.

В этом году идеи могут подавать не только учащиеся, как ранее было в этом конкурсе, но и любая негосударственная организация. Приоритеты связаны с повседневными дружественными среде действиями и просвещением по вопросам среды, – говорит руководитель Лиепайского краевого фонда Айга Яунскалже. Поэтому организаторы ждут проекты по экономии энергии и ресурсов в повседневной жизни, о повторном использовании материалов и по разработке материалов, связанных с просвещением в вопросах среды. Положение и анкету заявки можно найти на домашней странице фонда в разделе "Поддержка окрестностям".

Поддержку смогут получить семь проектов. Максимальная сумма каждого гранта 100 евро.

Лиепайский краевой фонд конкурс проектов среды проводит уже четвертый год в сотрудничестве с самоуправлением и лиепайскими предприятиями, деятельность которых связана со средой.