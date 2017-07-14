Обновление места отдыха

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Игровую площадку в Эзеркрасте в конце ул.Вайнедес ждут улучшения, – информировали в самоуправлении.

А следующей неделе завершится закупка на работы по благоустройству. "Предусмотрено обновление уже имеющегося места отдыха", – говорит руководитель отдел среды Лиепайской думы Даце Лиепниеце, которая отвечает за этот проект. Запланированы новые мостки, оснащение для детских игр, качели, горка, гимнастические снаряды, а также скамейки и информативный стенд о природных ценностях на охраняемой природной территории "Натура-2000".

Работы могут начаться в конце лета. Срок реализации проекта – до конца года. "По-настоящему пользоваться площадкой можно будет только в следующем сезоне", – пояснила она.

Большую часть финансирования этих работ обеспечивает латвийский фонд охраны среды – 32 200 евро, самоуправленческое финансирование – 10 процентов от общих затрат.