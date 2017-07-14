Обновление места отдыха

Игровую площадку в Эзеркрасте в конце ул.Вайнедес ждут улучшения, – информировали в самоуправлении.
А следующей неделе завершится закупка на работы по благоустройству. "Предусмотрено обновление уже имеющегося места отдыха", – говорит руководитель отдел среды Лиепайской думы Даце Лиепниеце, которая отвечает за этот проект. Запланированы новые мостки, оснащение для детских игр, качели, горка, гимнастические снаряды, а также скамейки и информативный стенд о природных ценностях на охраняемой природной территории "Натура-2000".
Работы могут начаться в конце лета. Срок реализации проекта – до конца года. "По-настоящему пользоваться площадкой можно будет только в следующем сезоне", – пояснила она.
Большую часть финансирования этих работ обеспечивает латвийский фонд охраны среды – 32 200 евро, самоуправленческое финансирование – 10 процентов от общих затрат.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям
комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять
комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Добавить комментарий