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Общественным транспортом будет руководить Улдис Зупа

Ключевые слова лиепаяс сабиедрискайс транспортс | Улдис Зупа

На должность директора агентства "Лиепаяс сабиедрискайс транспортс" выдвинут Улдис Зупа – доселе организатор конференций и мероприятий концертного зала "Лиелайс дзинтарс", а еще раньше – командующий кораблями Национальных вооруженных сил. В октябре его на должности должна утвердить городская дума.

На должностное место был организован открытый конкурс, в котором было 18 претендентов. С 11 из них во втором отборочном было проведено собеседование, – информировала представительница самоуправления Кристине Чабыкина.

Улдис Зупа учился в Королевском колледже Морских сил Швеции, был командиром нескольких кораблей Национальных вооруженных сил и военным представителем при штабе НАТО. В течение последних 6 лет службы руководил учебным центром Морских сил, затем работал в концертном зале "Лиелайс дзинтарс". В Лиепайском университете он получил профессиональную степень магистра в менеджменте общества и степень бакалавра в администрировании бизнеса. В настоящее время У.Зупа изучает в докторантуре менеджмент коммуникации в бизнес-вузе "Туриба".

Претендентов на должность оценивала комиссия, которой руководил исполнительный директор самоуправления Рональд Фрицбергс и в составе которой были также заместитель председателя городской думы Атис Декснис, заведующая отделом персонала Айя Нелсоне, советник Эдгар Ратс и заместитель исполнительного директора города Дидзис Ериньш. Конкурс самоуправление объявило потому, что бывший директор Лиепайского агентства общественного транспорта Гинт Лусис подал заявление об уходе.

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