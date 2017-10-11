Очередной горький урок

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Жаль, но в очередной раз должна была произойти беда, чтобы люди задумались, – говорят опытные тренеры по плаванию София Дзените и Ария Страутиня. На прошлой неделе в Вентспилсе во время занятий по плаванию утонул четырехлетний мальчик. Это вызвало много вопросов о порядке на тренировках такого рода.

Четырехлетний Томас, который до этого занимался хоккеем и гимнастикой, в прошлый четверг отправился на свое второе занятие по плаванию в Вентспилсский парк водных аттракционов. Это произошло в малом бассейне, где тот в мелкой части глубиной 75 сантиметров, а в глубокой – 1,25 метра. С группой из 15 детей на мелководье работал один тренер, который стоял в воде, повернувшись спиной к глубокой части. Других взрослых в то время в бассейне не было. В конце занятия Томасу понадобилось сходить в туалет. Вернувшись, он, возможно, перепутал стороны бассейна и прыгнул в глубину. О том, что в воде кто-то находится, тренеру сказала одна четырехлетняя участница занятия. Тренер тонущего ребенка вытащил из воды, пытался оживить, была вызвана неотложная медицинская помощь, но жизнь мальчика спасти не удалось.

Бывшая лиепайчанка Зане, которая с семьей живет под Ригой, вместе с детьми бассейн стала посещать еще тогда, когда сыну было лишь пару лет, а дочурка с помощью специального плавательного круга плескалась в воде еще в младенческом возрасте. "Родители должны заботиться о том, чтобы ребенок освоил умение плавать", – она обосновала свое решение привлечь детей к занятиям в плавательном бассейне.

Этой осенью ее теперь уже трехлетняя дочь и шестилетний сын в Риге стали посещать занятия по плаванию под присмотром тренера. "Но я никогда бы не отвозила детей в бассейн, если бы мне было запрещено самой наблюдать за занятиями", – говорит Зане.

В занятиях, которые продолжаются 45 минут и которые ведет один тренер, участвуют более 10 детей, но каждый раз за тренировками следят по крайней мере 5-6 родителей. Правда, со стороны администрации бассейна это не обязательное требование.

"Мои дети стали посещать бассейн, когда одному не было еще года, а другому было примерно три года", – говорит лиепайчанка Дина. В малом бассейне спортивного центра "Эзеркрастс" в определенное время все занимались вместе. Для родителей это означало не упускать малышей из виду и быть все время на расстоянии вытянутой руки. Дочь в семилетнем возрасте стала посещать занятия по плаванию у профессионального тренера Елены Добренькой в Лиепайском олимпийском центре вместе с младшими и детьми немного постарше. Там мамам было запрещено присутствовать, всю ответственность брала на себя тренер. Но через определенное время тренер для родителей проводила открытую тренировку, на которой они могли увидеть, что дети умеют, как все происходит. Она находилась у края маленького бассейна, в месте, откуда можно было следить за всем происходящим, дисциплина в бассейне была безукоризненной, – вспоминает мама. Там же была еще одна работница, которая помогала тренеру.

Небольшая тревога была, когда малыши стали плавать в большом бассейне, где невозможно коснутся дна, – признает мама. Но она в таких случаях всегда себя успокаивала, что наверняка тренер подумала о решении любых чрезвычайных ситуаций.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 11 октября