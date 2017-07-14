Одни будут рубить, другие – нет

Ключевые слова деревья

Лиепайская комиссия по надзору над насаждениями, обобщив результаты двух общественных обсуждений, приняла решения о судьбе деревьев на улицах Лиедага и Бривибас.

В отношении ликвидации 63 деревьев на улице Лиедага, где запланировано строительство крытых портов, мнения жителей расходились. 11 участников обсуждения поддержали это, четыре поддержали частично, а 14 опровергли задумку. "К сожалению, шесть респондентов, которые отвергли задумку вырубки деревьев, не обосновали свое мнение", – говорится в протоколе заседания упомянутой комиссии. Комиссия пояснила, что этим проектом предусмотрена посадка 12 новых деревьев. Сторонники задумки, в свою очередь, указывали на то, что территория будет приведена в порядок и спортивные сооружения нужны всему обществу.

В результате комиссия решила концептуально поддержать разработанный ООО "Намс" проект строительства, предусматривающий ликвидацию более шести десятков деревьев.

В свою очередь, четыре липы на улице Бривибас будут сохранены. Мы уже писали, что общественное обсуждение проводилось в связи с запланированным строительством стоянки для автомашин на ул.Бривибас 9. 70 из 125 выразившими свое мнение, не поддержали спиливание лип, 9 эту задумку поддержали частично.

Те лиепайчане, которые поддержали рубку, указали, что деревья состарились и представляют опасность, что транспорт доставки блокирует движение и что проживающие в здании обретут больше дневного света. В свою очередь, оппоненты задумки напомнили, что неподалеку уже находится большая стоянка и что на улице Бривибас итак уже спилено много деревьев.

Поэтому комиссия приняла решение не поддержать разработанный ООО "Иелу ун целю проекти" строительный проект.