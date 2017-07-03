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Около 2 500 добровольцев в Лиепае ищут 5-летнего Ваню  (47)

Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

Поиски продолжаются! Госполиция призывает воздержаться от распространения слухов! Вся важная и официальная информация на странице Госполиции в Facebook и Twitter!

Желающие принять участие в поисках могут обращаться в Лиепайский полицейский участок на ул. Бариню, 3, также Виршу 9/11 или по тел. 110.

Тем временем, руководитель добровольческой организации BEZVESTS.LV Александр Фаминский сообщил, что планируется сбор всех желающих помочь в 19:00 по адресу Лиепая, улица Павилостас, 1 - возле дома, из которого маленький Ваня пропал.

«Искать планируем и днем и ночью - до победного конца, пока не найдем ребенка», - заявил он. Попутчиков и водителей просим договариваться в группе BEZVESTS.LV SOS. в Facebook.

Известно, что около 2500 добровольцев выразили желание принять участие в поисках мальчика и отправились в Лиепаю.

Кроме того, заработал канал рации Zello Bezvests.lv. https://zello.com/home/. Добровольцев просят регистрироваться для участия в поисковом мероприятии в Лиепае.

В 20 часов полиция еще раз выступила с приглашением принять участие в поисках: при этом подумать и своей безопасности, тепло одеться, захватить термосы с горячими напитками.

Из разных мест города поступили сигналы от людей, видевших пропавшего мальчика. Вчера его вроде бы видели в центре Лиепаи.

Полиция уточнила приметы пропавшего мальчика - его рост 120 см, а не 128 см, под глазом у него может быть синяк.

Семья - в поле зрения Социальной службы

Семья пропавшего мальчика с конца мая находилась в поле зрения местной Социальной службы, сообщила специалист по общественным отношениям службы Гунта Якобсоне.

Более подробную информацию о том, какова была причина сотрудничества с Соцслужбой и получала ли семья какие-то услуги, Ябоксоне агентству ЛЕТА прокомментировать не смогла. Не раскрывается также, были ли в семье другие дети.

В данный момент оценивается, не нужна ли членам семьи ребенка психологическая помощь.

Отметим, что в поле зрения Лиепайского сиротского суда семья не попадала.

Известно, что мать мальчика отказалась от общения с журналистами LNT, бабушка объяснила, что семья обратилась в полицию лишь на следующий день, так как мать не ночевала дома. Бабушка думала, что мальчик с семьей, а мама думала, что мальчик с бабушкой. Созвониться друг с другом им не удалось.

Очевидцы сообщают, что видели ребенка в общественном транспорте, он сообщил, что едет за сладостями. У Вани с собой не было ни денег, ни телефона.

Как уже писал Русский TVNET, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана - 1,20 метра, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые, под глазом синяк. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма «Молния Маквин», синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

Государственная полиция просит горожан обращать внимание на детские площадки, магазины и другие места, где находятся дети.

Около 18.00 Ивана видели в Тосмаре, возле спортивной площадки.

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