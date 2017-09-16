Опасное место обещают привести в порядок

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Асфальт настолько деформировался, что легковые автомашины могут оторвать себе бампер – так газете «Курземес вардс» пожаловался один читатель на состояние дорожного покрытия у железнодорожного переезда на Приекульском шоссе.

ГАО "Latvijas Valsts ceļi" проинформировало, что об этой проблеме ему известно: "Асфальт в этом месте деформируют те грузовые машины, которые по направлению с холма резко тормозят у знака "STOP" перед переездом, и, таким образом портят покрытие". Чтобы предупредить водителей об этом участке дороги, на месте установлен знак "Неровная дорога", но планируется и ремонт. Если удастся заключить договор, то ремонт может быть осуществлен уже в этом году.

Дорога регионального значения Эзере – Эмбуте – Гробиня будет приведена в порядок с 78,12 по 80,66 километр.