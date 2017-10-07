Отметят день защиты животных

В субботу в 12.00 на площади возле Лиепайского дома латышского общества состоится мероприятие, посвященное Международному дню защиты животных. Его проводит самоуправление, чтобы информировать общество по темам защиты животных, в том числе ответственной адопции, необходимости вакцинации, вопросах стерилизации и другим.
Посетители мероприятия могут принести пожертвования для приютов животных. Приютам особенно необходимы следующие вещи: газеты (рекламные материалы не годятся), песок для кошачьего туалета, ошейники разной величины, поводки – желательно не короче 3 метров, миски разной величины, игрушки для собак и кошек, когтеточки для кошек, переносные клетки для кошек, одеяла и подушки, корм для животных.
Вещи могут быть и бывшими в употреблении, но они должны быть в порядке – чистыми и неповрежденными!
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