Отомстит или встанет на ноги

Директор Вайнедской основной школы-интерната Рейнис Улбертс (второй справа) показывает депутатам Сейма реконструированный интернат и утепленное здание школы. "Речь идет не о том, что мы хотим привлечь к зданиям детей. Мы развивались таким образом, чтобы работать на благо общества", – подчеркивает он.

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Председатель комиссии по образованию, культуре и науке Сейма Алдис Адамович ("Единство") на выездном заседании комиссии во вторник в Вайнедской основной школе-интернате по мобильному телефону переписывался с парламентским секретарем Министерства финансов Эдгаром Путрой (СЗК). Чтобы сформулировать предложения по содержанию школ-интернатов для бюджетно-финансовой комиссии Сейма. "Наверное, решим на год продлить им государственное финансирование", – допускает депутат.

С января будущего года было запланировано расходы по содержанию школ-интернатов выделять из бюджета самоуправлений. Но коалиция Сейма концептуально решила еще в будущем году финансировать содержание этих школ из госбюджета, предоставляя средства разным категориям детей. Чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, в Вайнеде прибыли почти все депутаты комиссии по образованию, культуре и науке, кроме Райвиса Дзинтарса и Лаймдоты Страуюмы. "Вы – первые, кто к нам приехал, хотя мы приглашали многих", – к присутствующим обратился директор школы Рейнис Улбертс.

У краевого методиста образования и директора Вайнедской средней школы Зигмунда Мицкуса больше всего наболело то, что, говоря о школах-интернатах, приоритетом всегда являются деньги. Из 20 детей самоуправления, которые учатся в школе-интернате, к половине относятся специальные программы для учеников с трудностями обучения и душевными расстройствами. Программу реализует также Вайнедская средняя школа. "Будто бы нет никакой проблемы – принимаем и обучаем. Но Государственная служба качества образования уже ранее констатировала, что в руководимой мною школе в этой образовательной программе на одного ребенка больше. Меня оштрафовали на 100 евро. При закрытии школы-интерната я буду вынужден интегрировать еще этих 10 детей, нарушая закон", – поведал он.

Председатель Вайнедской краевой думы Висвалдис Янсонс поясняет: "Мы не выступаем однозначно только за сохранение школы". В повестку дня октябрьского заседания думы был включен вопрос о ликвидации школы. "Финансовая комиссия была единодушна в том, что нужно покончить с выплатами. Если мы закроем школу-интернат к концу этого года, нам это обойдется в 70 тысяч со всеми компенсациями. Если принять решение сохранить школу до конца учебного года, это от нас потребует не менее чем 200 тысяч евро. Но нас попросили не рассматривать этот вопрос", – говорит В.Янсонс.

Председатель думы признает – если бы за детей платили родители и другие самоуправления, Вайнеде за своих могла бы уплатить и содержать школу. "В Лиепайском самоуправлении удивлялись – 20 детей? Почему они здесь?" – говорит В.Янсонс. Заместитель председателя Лиепайской думы Атис Декснис утверждает, что Лиепайская и Вайнедская основные школы-интернаты не являются конкурентами. Лиепайская основная школа-интернат находится рядом с Военным городком и выполняет существенную социальную функцию рядом с домами детей.

Священник Приекульского баптистского прихода Марцис Зивертс сам учился в школе-интернате и по опыту знает, что означает, когда больная мама не может позаботиться о детях. "Я хотел отомстить миру. На ноги мне помогла встать учительница, она в меня поверила", – говорит священник, который теперь часто посещает Вайнедскую основную школу-интернат.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 2 ноября.