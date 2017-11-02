Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 2. ноября

+11°C
Ветер: R 7.7 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Dzīle, Viva, Vivita

Отомстит или встанет на ноги

Ключевые слова вайноде | школа

Председатель комиссии по образованию, культуре и науке Сейма Алдис Адамович ("Единство") на выездном заседании комиссии во вторник в Вайнедской основной школе-интернате по мобильному телефону переписывался с парламентским секретарем Министерства финансов Эдгаром Путрой (СЗК). Чтобы сформулировать предложения по содержанию школ-интернатов для бюджетно-финансовой комиссии Сейма. "Наверное, решим на год продлить им государственное финансирование", – допускает депутат.

С января будущего года было запланировано расходы по содержанию школ-интернатов выделять из бюджета самоуправлений. Но коалиция Сейма концептуально решила еще в будущем году финансировать содержание этих школ из госбюджета, предоставляя средства разным категориям детей. Чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, в Вайнеде прибыли почти все депутаты комиссии по образованию, культуре и науке, кроме Райвиса Дзинтарса и Лаймдоты Страуюмы. "Вы – первые,  кто к нам приехал, хотя мы приглашали многих", – к присутствующим обратился директор школы Рейнис Улбертс.

У краевого методиста образования и директора Вайнедской средней школы Зигмунда Мицкуса больше всего наболело то, что, говоря о школах-интернатах, приоритетом всегда являются деньги. Из 20 детей самоуправления, которые учатся в школе-интернате, к половине относятся специальные программы для учеников с трудностями обучения и душевными расстройствами. Программу реализует также Вайнедская средняя школа. "Будто бы нет никакой проблемы – принимаем и обучаем. Но Государственная служба качества образования уже ранее констатировала, что в руководимой мною школе в этой образовательной программе на одного ребенка больше. Меня оштрафовали на 100 евро. При закрытии школы-интерната я буду вынужден интегрировать еще этих 10 детей, нарушая закон", – поведал он.

Председатель Вайнедской краевой думы Висвалдис Янсонс поясняет: "Мы не выступаем однозначно только за сохранение школы". В повестку дня октябрьского заседания думы был включен вопрос о ликвидации школы. "Финансовая комиссия была единодушна в том, что нужно покончить с выплатами. Если мы закроем школу-интернат к концу этого года, нам это обойдется в 70 тысяч со всеми компенсациями. Если принять решение сохранить школу до конца учебного года, это от нас потребует не менее чем 200 тысяч евро. Но нас попросили не рассматривать этот вопрос", – говорит В.Янсонс.

Председатель думы признает – если бы за детей платили родители и другие самоуправления, Вайнеде за своих могла бы уплатить и содержать школу. "В Лиепайском самоуправлении удивлялись – 20 детей? Почему они здесь?" – говорит В.Янсонс. Заместитель председателя Лиепайской думы Атис Декснис утверждает, что Лиепайская и Вайнедская основные школы-интернаты не являются конкурентами. Лиепайская основная школа-интернат находится рядом с Военным городком и выполняет существенную социальную функцию рядом с домами детей.

Священник Приекульского баптистского прихода Марцис Зивертс сам учился в школе-интернате и по опыту знает, что означает, когда больная мама не может позаботиться о детях. "Я хотел отомстить миру. На ноги мне помогла встать учительница, она в меня поверила", – говорит священник, который теперь часто посещает Вайнедскую основную школу-интернат. 

 Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 2 ноября.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!