Пассажиры ждут напрасно

Ключевые слова автобусный парк | общественный транспорт

Хотя изменения в маршрутах общественного транспорта в городе Лиепая в силе вот уже несколько дней, еще вчера пассажиры напрасно ждали автобуса на остановке на ул.Пелду, например, в Ницу, и недоумевали, почему автобуса нет и что им делать.

В связи с реконструкцией Трамвайного моста внесены изменения в шесть маршрутов, обслуживаемых АО "Лиепаяс аутобусу паркс", – вчера корреспондента "Курземес вардс" проинформировала представительница дирекции автотранспорта Зане Плоне.

Пока Трамвайный мост будет перекрыт для движения, автобусы нескольких рейсов направлены по объездной дороге. Изменения касаются маршрутов: Рига – Лиепая, Лиепая – Ница – Отаньки, Лиепая – Шукене, Лиепая – Руцава – Нида, Лиепая – Руцава и Лиепая – Ница.

Несколько рейсов маршрута Рига – Лиепая, выполнение которых начинается от Рижского международного автовокзала, в Лиепае направлены по улицам Бривибас, Яуна остмала, по Новому мосту, ул.Аду, площади К.Залес, ул.Юрас и проспекту Курмаяс. В свою очередь, часть автобусов, которые отправляются от ул.М.Кемпес, следуют по ул.Лиела, площади К.Залес, ул.Аду, Новому мосту и Яуна остмала.

Рейсы маршрутов Лиепая – Ница – Отаньки, Лиепая – Шукене, Лиепая – Руцава – Нида, Лиепая – Руцава и Лиепая – Ница в Лиепае направлены по улицам Бривибас, Яуна остмала, Ганибу, К.Укстиня и Куршу. Таким образом, для этих маршрутов прежняя остановка на ул.Пелду не действует. В свою очередь, автобусы этих маршрутов, которые возвращаются в Лиепаю, сначала следуют по ул.Сиена, площади Куршу, улицам Кунгу и Зирню, Новому мосту, улицам Яуна остмала, Бривибас и Дзелзцельниеку, а на остановке на ул.Лиела по этим маршрутам обмен пассажирами больше не происходит.