Перевозчик пока не комментирует

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Исполнительный директор акционерного общества "Лиепаяс аутобусу паркс" в настоящее время не желает комментировать, действительно ли водитель маршрута 6А вытолкнул из автобуса женщину и ее 12-летнего сына.

М.Арбергс лишь подтвердил, что автобусный парк предпринял внутреннее расследование по этому вопросу. На вопрос, о чем именно свидетельствовали видеозаписи, он ответить не пожелал. Случай будет прокомментирован лишь после того, как расследование завершит государственная полиция.

В то же время на портале liepajniekiem.lv после фрагмента статьи можно прочесть комментарий, автором которого, возможно, является упомянутый лиепайчанкой водитель автобуса: "Если человеку четыре раза сказать, что это конечная остановка и нужно выходить, а одна наглая женщина сидит впереди и пялится. Я хочу встать, пройтись по автобусу, может быть, поесть что-нибудь или почесать задницу, а тут одна… Между прочим, это не первый инцидент с этой женщиной. А к ее мальчику я даже не притрагивался". Через некоторое время он еще добавил: "Единственное мое нарушение было в том, что я помог ей встать и сойти. Там не было никакой толкотни, все было корректно. Поверьте мне, там все очень преувеличено! Будем уважать друг друга, и тогда все будет в порядке".

На прошлой неделе некая пассажирка корреспонденту "Курземес вардс" выразила возмущение по поводу неадекватного поступка водителя автобуса. Она вместе с сыном хотела из больницы съездить до бизнес-центра, осмотреть его хотя бы снаружи, через окно автобуса. Увидев, что на мониторе появляется еще одна остановка, пассажирка не поняла, почему водитель заставляет выйти. Так как она не отреагировала, шофер сначала стал кричать и ругаться, а затем обоих вытолкнул из автобуса.

Женщина по поводу произошедшего обратилась с заявлением в государственную полицию, к экспертам судебной медицины, которые зафиксировали синяки. Несколько дней спустя после произошедшего ни Лиепайский автобусный парк, ни агентство самоуправления "Лиепаяс сабиедрискайс транспортс" об этом происшествии еще не были информированы. Правда, там пояснили, чем было вызвано недоразумение – во время вымолота зерна и вследствие строительных работ, конечной остановкой маршрута 6А в настоящее время является "Бизнеса центрс", а не "Капседес иела", как упомянуто на мониторе.