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Первый встреченный человек в этом мире

Ключевые слова приз | акушерки

Четвертый год подряд журнал "Манс мазайс" приглашает жителей выдвигать латвийских акушерок на титул "Акушерка года-2017". И акушерка родильного отделения Лиепайской региональной больницы Ингуна Кюда вошла в число 10 финалисток, а выдвинула ее лиепайчанка Сандра Плостниеце.

"О хороших событиях, людях, опыте хочется говорить громко и много ", – говорит автор заявки. "Она делает свою работу с полной отдачей, – характеризует лиепайчанка акушерку. – Нашу акушерку Ингуну Кюду мы выдвинули на титул из благодарности. В нашей семье растут трое детей, и для двоих из них Ингуна была первым встреченным человеком в этом мире". Первый раз под присмотром И.Кюды она произвела на свет ребенка 11 лет назад, второго – два месяца назад. "Ингуна – замечательная! Человек с прекрасными чувствами, способностями психолога", – рассказывает С.Плостниеце. "Ингуна, мы глубоко-глубоко тебе благодарны за то, что ты была с нашей семьей, что была именно такой, какой я надеялась тебя увидеть!" – хочет сказать своей акушерке С.Плостниеце.

Заместитель главного редактора журнала "Манс мазайс" Зане Струберга рассказывает, что победителя определит голосование людей. Проголосовать за одного из финалистов можно на странице "Манс мазайс" в социальной сети "Фейсбук", поставив "лайк" под снимком своего фаворита. Отдать голос за одного из 10 финалистов можно до 30 сентября, а победитель будет назван в ноябре.

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