По Лиепае с гидом

Ключевые слова туризм | экскурсия

В зимний период, начиная с ноября, по воскресеньям в 14 часов в фойе концертного зала "Лиелайс дзинтарс" интересующихся ожидает лиепайский гид, который сопроводит желающих на 2,5-километровой прогулке продолжительностью около 1,5 часа по городу и, возможно, позволит взглянуть на него с нового ракурса. В ноябре экскурсия завершится чашкой кофе в кафе возле моря. Хотя в первое воскресенье никто не пришел на прогулку, все же гиды города не отчаиваются и на этой неделе снова будут ждать экскурсантов – как самих лиепайчан, так и гостей города. Работа гида платная.

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