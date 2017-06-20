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В Лиепае начался проект "Лиепая. Здоровый. Активный. Счастливый". Во время него в городе будет происходить разная деятельность – ходьба с палками, гимнастика, укрепление здоровья сердца и др.

26 июня в помещениях Лиепайского дома общества слепых продолжатся бесплатные занятия групп физиотерапии для людей с инвалидностью. Их будет вести физиотерапевт Лина Хейнацкая. Занятия в июне, июле и августе в небольших группах будут проходить каждый понедельник в 10 часов по часу. На них можно записаться, связавшись с координатором проекта Зандой Круминей по тел. 26 056026 или написав письмо на адрес э-почты: info@redzigaismu.lv. "Цель – улучшить и сохранить мобильность всех суставов тела, эластичность мышц и связок, способствовать правильной осанке, наращивать силу глубоких мышц, гибкость и координацию", – рассказала представительница самоуправления Кристине Чабыкина. Чтобы это можно было сделать, на занятия надо приходить вовремя и в соответствующей одежде.

А с сентября людям с инвалидностью в помещениях общества слепых будут предложены занятия пилатес. Они тоже будут бесплатными.

21 июня в 18 часов начнется деятельность, организованная обществом "Нуё ар вею", где будет возможность освоить основные принципы ходьбы с палками под руководством инструктора Иманта Лочмелиса. Первое занятие предназначено именно для сениоров, а на остальные приглашаются все интересующиеся. Встреча – возле скейт-парка в конце ул.Юрмалас 26 и 28 июня, 3, 5, 7, 10, 12 и 14 июля в 18 часов. На занятия надо заранее записаться, позвонив по тел. 26 462030 или написав на э-почту: nujoarveju@inbox.lv, так как количество мест ограниченное. Всех интересующихся обеспечат индивидуально подобранными палками. В августе будут объявлены занятия осеннего цикла.

30 июня в торговом центре "Остмала" состоится первое мероприятие, посвященное здоровью сердца. Общество пациентов "Par Sirdi.lv" предложит измерить кровяное давление и уровень холестерина, разъяснит факторы риска для здоровья сердца, – рассказала руководитель отдела среды и здоровья Лиепайской думы Элина Толмачева. До октября будут проводиться также просветительские лекции и образовательные мероприятия для разных аудиторий.

Руководителей занятий самоуправление искало при помощи публичной закупки. Сейчас анализируются полученные предложения также о других предусмотренных в проекте видах занятий. Еще планируется цикл физической активности для детей и подростков, гимнастика на пляже, гимнастика для молодых мам на свежем воздухе, цикл занятий "Правильное начало физической активности", обеспечение занятий физической активности в микрорайонах. Э.Толмачева информирует, что после Янова дня станет известно, где, что будет происходить и кто этим будет руководить.