Поддержка для издания на русском языке

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Совет министров Северных стран выделил софинансирование в размере 5000 евро на аналитические и информационные публикации в выходящей на русском языке газете издательства "Курземес вардс". Проект начнет осуществляться в январе и завершится в середине следующего года, в ходе него читателям на русском языке раз в неделю будут предлагаться публикации о национальных и регионально значимых проблемах.

Это один из 22 поддержанных проектов в конкурсе на создание и отражение общественно важного содержания СМИ на языках нацменьшинств в странах Балтии. Всего на конкурс были представлены 62 идеи, совет выделил СМИ 150 000 евро, а в Латвии поддержку получили 9 проектов. Поддержанные проекты представляют хорошо известные и популярные каналы масс-медиа на русском и польском языках, а также в меньшей мере региональные СМИ и недавно основанные интернет-порталы. В Латвии финансовую поддержку получили не только издательство "Курземес вардс", но и журнал "Ригас лайкс", русская редакция портала "Делфи", порталы "TVNET" и "smartlatvia.lv", газета "Латгалес лайкс", агентство ЛЕТА и предприятия "Mix Media Group" и "СПЕКТРС".

Цель программы грантов – повысить качество и рост местных, региональных и национальных средств массовой информации. Особое внимание уделяется заинтересовывающему и новаторскому содержанию СМИ на языках нацменьшинств, а также этнические многообразным регионам стран Балтии.