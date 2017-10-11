Ключевые слова трамвайный мост | реконструкция

На этой неделе на перекрестке Нового моста, улиц Ганибу и Аду ООО "Целю, тилту бувниекс" расширяет место для съезда с моста вправо, на ул.Аду. Это для того, чтобы не препятствовать движению транспорта, когда начнется реконструкция Трамвайного моста и Трамвайный мост частично будет закрыт, а Новый мост и ул.Аду станут частью объездной дороги.

"Сейчас, когда в этом месте останавливаются две машины, третий автомобиль уже не может с Нового моста свернуть на ул.Аду", – говорит У.Клакс-Клейнс, допуская, что расширение, возможно, сможет послужит дорожному движению и после больших работ по реконструкции.

Уже сообщалось, что ООО "Ригас тилти" в ближайшее время начнет реконструкцию Трамвайного моста. Планируется, что до субботы подготовка объездного пути будет завершена, и тогда будут установлены новые дорожные знаки, указывающие, как переехать с одного берега Торгового канала на другой. Одну сторону Трамвайного моста и ул.Лиела для транспортного сообщения закроют, вероятно, в понедельник, 16 октября.