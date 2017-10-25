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Поклоняются святым мощам

Ключевые слова морской собор | религия

Вчера в Свято-Никольском Морском соборе торжественно встретили святые мощи новомучеников и исповедников, пострадавших и проливших свою кровь за веру Христову и Святую Церковь в годы гонений 20-го века. В Латвию реликвии прибыли из России. Крестовый ход и богослужение проводил викарий, епископ Елгавский Янис, принимало участие высокое духовенство Латвийской православной церкви. В храме собралось довольно много верующих, которые молитвой почтили прибытие святых мощей в Лиепаю. Гонения верующих и церкви начались именно 100 лет назад, в 1917 году, и продолжалось многие годы. Глубоко верующие люди были объявлены врагами советской власти. В результате репрессий пострадали и погибли тысячи православных. Более 1700 причислены к лику святых. В ковчеге, который в эти дни путешествует по Латвии, находятся частицы мощей 15 архипастырей. В их числе и мощи святителя и исповедника патриарха Тихона, который подарил самостоятельность Латвийской православной церкви. В ковчеге также находятся мощи архиепископа Яниса Поммерса, который возглавил Латвийскую православную церковь в 1920 году. Священника зверски убили в 1934 году. Литургии и богослужения со святыми мощами будут проходить также в Вентспилсе, Даугавпилсе и Резекне.

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