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Полиция призывает жителей делиться информацией

Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

Фото: liepajniekiem.lv

Госполиция повторно обращается к жителям не оставаться равнодушными к беде и помочь в поисках пропавшего без вести 5-летнего Ивана Берладина. Полиция просит всех делиться информацией об обстоятельствах исчезновения ребенка, а также о людях, которые могут быть с этим связаны.

"Просим жителей сообщать Госполиции о ситуациях, которые произошли в то время, когда пропал мальчик, и показались вам странными, даже если вы изначально не обратили на это внимание", — говорится в обращении Госполиции, где также указано, что, возможно, даже малозначительная на первый взгляд деталь, которая изначально ускользнула от внимания, сможет прояснить ситуацию.

Также в полиции подчеркнули, что помочь в поисках мальчика и расследованию обстоятельств его исчезновения можно именно так — поделиться сведениями, отправив их на мейл puikaliepaja@iem.gov.lv , а также позвонив по телефону 116000.

Это официальные информационные каналы, откуда полиция черпает всю приходящие от жителей сведения. Все остальные, которые не упомянуты здесь, являются неофициальными, информация оттуда не доходит до полиции. Официальные каналы мониторятся в режиме 24/7.

Также в Госполиции заявили, что все призывы к добровольцам продолжать физические поиски Ивана Берладина, не связаны с полицией и не являются официальными. В настоящее время поиски в Лиепае и ее окрестностях осуществляют Госполиция, Лиепайская муниципальная полиция, Национальные вооруженные силы. Полиция призывает отнестись к поисковым работам с пониманием и обеспечить доступ к закрытым территориям, а также на частные территории и территории предприятий.

На сегодня у следствия есть такая информация: в субботу 1 июля около 8 утра мальчик сел на остановке в Тосмаре в автобус, идущий в сторону Каросты, а через 20 минут пересел на микроавтобус и поехал в центр города, до площади Куршу. В последний раз Ивана видели в субботу около 16 часов в районе улицы Спидолас в Лиепае.

На мальчике была синяя спортивная куртка с капюшоном, с белым рисунком спереди, темные спортивные брюки и бежевые сандалии на босу ногу. Под курткой, возможно, была красная футболка с изображением машинки "Маквин".

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