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Получился дорогой корм

Ключевые слова Дурбес граудс

Новый комплекс кооператива "Дурбес граудс" Лиеги уже доказал свою целесообразность. В эксплуатацию он сдан в августе. В течение 20 дней приняты 50 000 тонн зерновых – столько же, сколько в прошлом году за три месяца. Но сейчас, после почти двухнедельных ливней, ясно, что качество зерна на невымолоченных полях существенно снизилось и они пригодятся лишь на корма.

Перед беседой руководитель кооператива делает несколько телефонных звонков. Позже он пояснил, что вот уже неделю частично из-за погодных условий в порту образуются пробки и грузы с зерновыми нельзя экспортировать. Правда, Латвия является малым игроком на европейском и всемирном рынках, поэтому нынешняя ситуация существенно повлиять на биржевые цены не может. "Нельзя сказать, что началась паника, цены растут. Биржа ведет себя так же, как до сих пор – цены то повышаются, то снижаются", – ситуацию охарактеризовал председатель правления кооператива "Дурбес граудс" Сандрис Беча. Цена на продуктовую пшеницу колеблется в пределах от 130 до 160 евро за тонну.

В самый разгар сезона молотьбы корреспондент "Курземес вардс" заметила, что на некоторых полях работают даже два, три комбайна. "И тогда посчитайте, какими должны быть мощности приемки! Солнышко светит, все пылит, а влажность зерна странным образом выше, чем должно быть у зрелых хлебов. Это зерно где-то нужно было сушить", – С.Беча подчеркивает значение нового комплекса. Таких зерновых, которые могли бы обойтись без сушки, было очень мало. Причина – урожай зерновых не созревал равномерно.

В августе крестьяне в этом году прогнозировали даже рекордные урожаи. В кооперативе "Дурбес граудс" подтвердили, что урожай зерновых действительно был хорошим. "Но цыплят по осени считают, когда все убрано. Вырастить одно дело", – указал руководитель кооператива "Дурбес граудс. – Выращивание зерновых похоже на покер. Можешь ставить крупные ставки и выиграть, но можешь и тяжело проиграть. Чтобы получить более высокое качество, необходимы крупнейшие вложения. Но тогда у Матушки-природы бывают капризы, и зерно продуктового качества уже не получается. Выходит, что выращен дорогой корм".

В кооперативе "Дурбес граудс" В настоящее время примерно 200 членов. У некоторых на поле даже половина урожая. "У тех, у кого зерновые созрели своевременно, которые вовремя приступили к молотьбе и у которых были достаточные мощности, большая часть урожая уже вымолота", – ситуацию охарактеризовал С.Беча. Уборке урожая мешало то, что вследствие климатических условий зерновые созрели на две недели позже, чем обычно.

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