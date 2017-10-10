"Посмотрим на озеро со всех сторон"

В будущем году общество "Лиепаяс эзери" запланировало осуществить большой проект исследования озера в сотрудничестве с учеными. Главное внимание будет уделено именно возможностям очистки и углубления озера.

Ключевые слова озеро

Общество "Лиепаяс эзери" уже примерно полгода действует в "новом созыве", и одно из первых дел, над которым оно теперь работает – пересмотр использования ресурсов, – говорит председатель правления общества Артис Нелсонс. Важно также понять, "чем, кто занимается в обществе".

Недавно А.Нелсонс встретился с членами Лиепайской комиссии среды, чтобы ознакомить с работой общества и ответить на вопросы и о рыбных запасах в Лиепайском озере, и о проблемах зарастания озера и др. Должность руководителя общества он занял после того, как в Вечность ушел Таливалдис Деклаус. После зимы сменились еще три члена правления общества.

О борьбе с зарастанием озера говорят уже очень долго. Теперь вопрос снова стал актуальным – А.Нелсонс встретился с министром среды и регионального развития Каспаром Герхардсом и сопровождал его в поездке по Лиепайскому озеру. Ознакомившись с ситуацией, министр сказал, что второе озеро Энгурес в Латвии не нужно, поэтому обещал поддержать стремления лиепайчан сделать что-то на пользу дела. Озеро Энгурес похоже на Лиепайское озеро, и его очистку ограничивает статус "Натура-2000". К.Герхардс предложил составить проекты освоения средств ЕС, чтобы помочь спасти озеро от полного зарастания. Также он, по крайней мере морально, поддержал планы приобретения новой, более мощной техники, поскольку единственный небольшой трактор, который борется с тростником и другими растениями, куплен уже давно.

Недавно на тракторе установили устройство GPS, "чтобы мы знали, в каком месте он косит", – говорит А.Нелсонс. Это позволяет отследить, очищаются ли самые проблематичные места, как меняется ситуация и где еще нужно приложить усилия по очистке озера. У трактора также довольно большое потребление горючего, и до сих пор не совсем было ясно, "как трактор косит, где косит и почему", поэтому теперь общество хочет внести ясность и более эффективное использование ресурсов.

В настоящее время все скошенное остается там же в воде, финансово невозможно обеспечить его доставку на берег. Вместе с тем, бывает, что тростник, подгоняемый ветром, преграждает путь другим лодкам.

В будущем году общество "Лиепаяс эзери" запланировало осуществить большой исследовательский проект в сотрудничестве с учеными, "чтобы посмотреть на озеро со всех сторон", не только в аспекте рыбных ресурсов. Главное внимание будет уделено именно возможностям очистки и углубления озера. А.Нелсонс указал, что сделать это можно также невзирая на статус особо охраняемой природной территории, "нужно только найти узкое место, по которому пройти".

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