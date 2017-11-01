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"Надеюсь, что нареканий или жалоб со стороны лиепайчан будет значительно меньше, чем в прошлом сезоне", – говорит Янис Лейманис, председатель правления ООО "Clean R", рассказывая о готовности к зимнему сезону. Предприятие подготовилось к снегу и морозу, хотя пока не было необходимости направлять технику на улицы Лиепаи.

В этом сезоне предприятие "Clean R" для чистки и обработки улиц Лиепаи материалами против скольжения привлекло 15 единиц техники, оснащенной системой GPS, чтобы контролировать выполнение порученных работ. Запасено также 1500 тонн материалов против скольжения. Соль, используемая для посыпки дорог, произведена в Белоруссии.

Предприятие на время сезона задействует около 20 человек, которые будут работать с техникой и обеспечивать обмен информацией с зимней службой коммунального управления. "Все эти работники – лиепайчане", – отметил Я.Лейманис.

В прошлом сезоне лиепайчане сетовали на то, что улицы города слишком обильно посыпались солью. "У нас были также жалобы, что иногда соли было маловато. Мы будем прислушиваться к заданиям работников коммунального управления. Они говорят нам, с какой интенсивностью и в каком количестве нужно посыпать солью. В любом случае, мы выполняем распоряжение заказчика. Но, конечно, с точки зрения охраны среды, чем меньше будет соли на дорогах, тем лучше", – сказал руководитель предприятия.

"Сказать, что в прошлом сезоне улицы больше посыпались реагентами с солью, чем в предыдущие годы, нельзя", – в свою очередь, заметил руководитель коммунального управления Янис Лейманис. Он пояснил, что прошлой зимой из-за сухой погоды соль разлеталась в разные стороны: "В этом году по мере возможностей, если позволят погодные условия, постараемся использовать меньше соли, разумеется, смешивая ее с песком". Одновременно Я.Лейманис подчеркнул, что для Лиепаи характерны сильно отличающиеся погодные условия: бывали случаи и прошлой зимой, когда температура на административной территории города отличалась даже на три градуса. "Порой кажется невероятным, что в центре одна температура, а возле региональной больницы, где место открытое и влажное, – совершенно другая", – говорит руководитель коммунального управления. Он надеется, что нынешней зимой погодные условия будут предсказуемыми и мало изменчивыми, поэтому у них будет меньше стресса, а лиепайчане получат выгоду, так как останутся средства, которые можно будет вложить в ремонт покрытия дорог и тротуаров.

На содержание дорог в зимний сезон, который начался 25 октября и продлится до 10 апреля 2018 года, зарезервировано 667 200 евро.

Председатель правления "Clean R" считает, что осуществляемые в городе строительные работы существенно не помешают выполнению работ по содержанию проезжей части в зимний период: "На наших планах это никоим образом не скажется – мы должны обеспечить то, за что взялись". А заместитель исполнительного директора Лиепайской думы Дидзис Ериньш указал, что строительные работы станут вызовом для зимней службы: "Конечно, организация движения возле Трамвайного моста скажется на работе зимней службы. Каждый случай придется рассматривать отдельно. Например, если выпадет снег слоем пять сантиметров, то в этом случае это никак не отразится, а если снег будет толщиной 20 или 30 сантиметров, то могут возникнуть проблемы. Возможно, тогда придется передвинуть ограждения. Но это нужно смотреть на месте. Поэтому и нужен дежурный зимней службы, и в случае необходимости будут осуществлены работы для решения этой проблемы".