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Экономическое развитие Латвии в этом году протекает стремительнее за последние пять лет. В Латвийской промышленности продолжается период сильного развития. Экспорт товаров продолжает увеличиться во всех важнейших группах товаров. В свою очередь, повышение доходов жителей способствует увеличению внутреннего потребления. Это лишь несколько их распространенных этой осенью Министерством финансов сведений. Можно ли эти добрые известия отнести и к Лиепае. Как в нашем городе отражается рост экономики страны? За этим следят руководитель отдела экономики управления развития самоуправления АРНИС ВИТОЛС и экономист Инга Журавская, которые ответили на эти заданные газетой "Курземес вардс" вопросы.

Возможно, никаким фактам о внутреннем валовом продукте страны, экспорте и росте люди не поверят, если этот рост не почувствуют в своем личном бюджете. А.Витолс подтвердил: так же, как во всей стране, в Лиепае тоже зарплаты увеличиваются. В Лиепае в середине этого года (новейших данных нет) средняя заработная плата составляла 700 евро, и за полгода она увеличилась на 6 процентов, то есть 40 евро. И.Журавская подчеркивает: такую зарплату получают задекларированные в Лиепае жители, от которых самоуправление получает подоходный налог с населения. "Не сказано, что все они работают в Лиепае", – указала она.

Но в распространенных статистическим управлением сведениях средняя зарплата указана намного больше. И.Журавская пояснила: в стране среднюю зарплату определяют по данным, представленным общественным сектором, это государственные и самоуправленческие учреждения, государственные и самоуправленческие предприятия, а также предприятия, в которых более 50 процентов капитала принадлежат государству или самоуправлениям. К тому же в расчетах средней зарплаты учитываются данные, представленные представителями частного сектора – предприятиями, на которых более 50 работающих. Если посмотреть на эти показатели, то видно, что в Лиепае в общественном секторе средняя заработная плата оставляет 809 евро, и это на 49 евро (6,5 процента) больше, чем в 2016 году. В свою очередь, в частном секторе (предприятия с более 50 работниками) в Лиепае средняя оплата труда в середине текущего года составляла 937 евро, и это на 9 евро (1 процент) меньше, чем в 2016 году.

Количество рабочих мест в Лиепае увеличилось. С конца 2016 года до середины 2017 года количество работающих лиепайчан (задекларированные в Лиепае жители) увеличилось на 508 человек, к тому же не сказано, что все они работают в своем городе. Экономисты говорят, что следует учитывать то, что часть этих рабочих мест имеет сезонный характер, так как весной возобновилась работа в строительстве, а лето приходит с активизацией в сфере туризма.

На 784 рабочих места стало больше в зарегистрированных в Лиепае предприятиях. В конце июня там в общей сложности было 27 610 рабочих мест. И.Журавская: "Это свидетельствует о том, что лиепайские предприятия предоставляют рабочие места также жителям других административных территорий".

А.Витолс: "Безусловно, самое большое увеличение количества рабочих мест было в строительстве – 330. В отрасли самое большое увеличение количества рабочих мест имеют предприятия "Целю, тилту бувниекс", "А-Ланд", УПТК. Руководитель отдела экономики говорит: в строительстве свой вклад начинают вносить проекты структурных фондов Евросоюза. В промышленности за это время количество рабочих мест увеличилось на 215, и больше всего их на предприятиях "I Cotton", "AE Partner" и "Caljan Rite-Hite Latvia". На третьем месте находится отрасль услуг ночлега и питания – 138 новых рабочих мест. А.Витолс комментирует: "Начался туристический сезон, были открыты пляжные кафе, несколько новых кафе в других местах города". Новые рабочих мест создали предприятия "Pica Serviss", "Лиепаяс ресторанс", "РСБ", "Плудмалес аттистиба", "Hot potato". В свою очередь, когда туристический сезон кончается, на предприятиях этой отрасли обычно количество рабочих мест опять сокращается. Надо полагать, что это не относится ко всем новым созданным рабочим местам, ведь не все они созданы для пляжных кафе. Хотя увеличение количества рабочих мест экономисты частично объясняют летним сезоном, все-таки, оглядываясь на лето 2016 года, работающих лиепайчан этим летом было немного больше, чем в прошлом году. По данным Государственного агентства социального страхования, в конце июня этого года работали 28 462 лиепайчанина и это на 1,8 процента больше, чем в конце 2016 года и на 1,6 процента больше, чем в конце июня 2016 года.

В целом увеличение количества рабочих мест было в 12 отраслях народного хозяйства, но в пяти отраслях наблюдается сокращение рабочих мест.

В общественном секторе количество рабочих мест сохранилось на прежнем уровне – приблизительно 5800. В государственных или самоуправленческих учреждениях, на самоуправленческих предприятиях в Лиепае работает приблизительно каждый пятый работающий горожанин.

В свою очередь, безработица уменьшилась до 8,7 процента (показатели на 31 августа). По сравнению с концом 2016 года, 31 августа этого года было на 863 безработных меньше.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 22 сентября.