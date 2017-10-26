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Пострадавшего отправили в Краков

Ключевые слова ралли | травма

Вчера из Лиепайского аэропорта в Краков отправили одного из пассажиров вертолета, потерпевшего аварию в Грамзде Приекульского края. Вскоре после 12 часов в аэропорту приземлился небольшой специально оборудованный для этих целей самолет.

Главврач отделения интенсивной терапии и анестезиологии Лиепайской региональной больницы Ивар Крастиньш рассказал, что подобное перемещение произошло по желанию семьи пациента. Потому что близкие, разумеется, желают посещать пострадавшего, но постоянно проделывать путь длиной в тысячу километров неразумно. "Они приехали, очень переживают, потому что это неожиданный удар. В такие моменты семья хочет быть ближе к своему родственнику", – сказал И.Крастиньш.

Состояние пострадавшего в аварии по-прежнему очень тяжелое и, как утверждает И.Крастиньш, его будущее неясно, только время покажет, как все будет. И остальные пострадавшие в результате аварии вертолета уже не находятся в стенах Лиепайской региональной больницы: один из них ранее был доставлен в Ригу, второй оправился от травм и сейчас проходит амбулаторное лечение.

Самолет, на котором пациент транспортирован в Краков, оборудован как специальное транспортное средство службы неотложной медицинской помощи – с необходимыми специалистами и аппаратурой. "Никакая особая подготовка не потребовалась, так как больничная койка не многим отличается от постели в самолете. Пациент находится в достаточно стабильном состоянии, чтобы выдержать подобную транспортировку. Он находится без сознания, поэтому не испытывает страха и стресса. Если бы человек был в сознании, то, возможно, побоялся бы еще раз совершить полет, – поведал И.Крастиньш. – Если удастся вернуть здоровье, вряд ли он еще когда-нибудь захочет летать".

Транспортировать пациента самолетом было решено, главным образом, из-за длительности путешествия. Самолет небольшой и способен набирать большую скорость, уже через час после вылета пострадавший был в Кракове. "Везти пациента за тысячу километров по дороге на машине было просто невозможно, слишком велик был риск для его жизни", – рассказал И.Крастиньш.

Главврач отделения интенсивной терапии и анестезиологии признает, что происшествие заставляет задуматься. "Один отделался сравнительно легко, второй погиб, еще двое в очень тяжелом состоянии. Но ведь вертолет один, – сказал И.Крастиньш. – Можем лишь пожелать, чтобы пострадавшему повезло и чтобы он по возможности быстрее пришел в сознание. Но путь к выздоровлению будет долгим".

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