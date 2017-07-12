Президент Латвии выразил соболезнования семье Ивана Берладина

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Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня во время пресс-конференции в Рижском замке выразил глубочайшие соболезнования семье пропавшего в Лиепае и найденного вчера без признаков жизни пятилетнего Ивана Берладина и призвал всех быть внимательнее.

Президент поблагодарил работников Госполиции и всех участвовавших в поисках ребенка в течение многих дней и ночей.

Вейонис призвал всех в повседневности быть внимательнее по отношению как к знакомым, так и к незнакомым людям, не проходить мимо, возможно, кажущихся незначительными, но, как оказалось в данном случае, очень важных фактов, ведь все закончилось трагически.

Как сообщалось, вчера вечером тело пропавшего 10 дней назад в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина было найдено в лесу.

Тело мальчика было обнаружено 11 июля примерно в 19.00 в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае.

По информации полиции, все свидетельствует о том, что выдвинутая полицией версия о том, что ребенок бродил один и заблудился, оказалась правильной.

Расследование дела продолжается.