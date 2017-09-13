Ключевые слова ветер | буря

С запада к Латвии приближается мощный циклон, который уже в ближайшие сутки приведет к значительному усилению ветра, предупреждают синоптики.

Местами ветер может ломать деревья. Самый сильный ветер и дождь ожидаются в Курземе.

В четверг ночью на побережье, а утром и днем по всей стране будет дуть южный, юго-западный ветер порывами до 13-18 метров в секунду. На побережье Курземе и Видземе порывы ветра могут достигать 19-24 метров в секунду.

В пятницу ветер немного ослабнет - на побережье его скорость в порывах не превысит 17 метров в секунду.

В субботу осадки ожидаются уже только местами, а ветер стихнет, однако не исключено, что в воскресенье и в начале следующей недели еще один циклон вновь принесет сильные дожди.

Температура воздуха в ближайшие дни не превысит +12..+17 градусов. Минимальная температура воздуха ночью будет около +10 градусов, на побережье - до +14 градусов.