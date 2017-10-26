Приглашают учиться взрослых

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Государственное агентство развития образования (ГАРО) приглашает жителей Лиепаи записываться на учебу в рамках грандиозного проекта по образованию для взрослых "Совершенствование профессиональной компетентности занятых лиц". В первом туре подачи заявок в Лиепае доступны 78 образовательных программ.

В рамках этого проекта каждый работающий или самозанятый в возрасте от 25 лет может повышать свою профессиональную компетентность и конкурентоспособность. На это предоставляется софинансирование государства и фондов ЕС, а самим жителям необходимо обеспечить софинансирование в размере 10 процентов. Для малообеспеченных и нуждающихся обучение будет совершенно бесплатно. Для людей с инвалидностью предусмотрена компенсация затрат на ассистента или сурдопереводчика.

Подробная информация об учебе, условиях подачи заявки и доступности проекта на портале macibaspieaugusajiem.lv

Заявки принимаются до 6 ноября, документы принимаются в образовательных заведениях. Начало обучения планируется в январе следующего года.

Жители Лиепаи и окрестных краев могут записаться на одну из 78 образовательных программ, доступных в городе, а также могут учиться и в других местах в Латвии.

"Чтобы по возможности быстрее реагировать на изменения на рынке труда, первое обучение будет проходить в сферах, приоритетных для латвийской экономики, где недостаток квалифицированной рабочей силы наиболее актуален для всей Латвии", – информирует представительница Государственного агентства развития образования Кристине Кейча. Это строительство, производство электронного и оптического оборудования, информационные и коммуникационные технологии, металлообработка, машиностроение и машиноведение, а также деревообработка. Обучение по всем отраслям доступно и в Лиепае.

По предлагаемым программам профессионального дальнейшего образования, профессионального совершенствования и неформального образования можно не только повышать имеющуюся квалификацию и получать новые навыки, но и осваивать другие профессии пользующиеся спросом на рынке труда, а также переквалифицироваться. В Лиепае с помощью проекта можно переквалифицироваться, получив профессию сварщика вольфрамовым электродом в среде инертного газа (ТИГ), ручного сварщика (ММА), – сказала К.Кейча.

В Лиепае обучение предлагают Лиепайский государственный техникум, ООО "ДРМЦ" профессиональное образовательное заведение "Латвийско-Германский центр профессионального образования", учебные центры "МЦ Альфа" и "БУТС".

Партнерами ГАРО по этому проекту являются самоуправления Лиепаи и всех восьми ближайших краев. Там действуют и предоставляют консультации координаторы образования для взрослых. Их контакты также можно найти в Интернете на сайте: macibaspieaugusajiem.lv.