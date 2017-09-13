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Приняты 10 студентов, будет дополнительный прием

Ключевые слова актеры | студенты | образование

Фото: Эгон Зивертс

В рамках учебной программы "Актерское искусство" Лиепайского университета, в ходе которой в течение четырех лет намечается подготовить актеров для Лиепайского театра, приняты 10 студентов – 5 юношей и 5 девушек. На этой неделе начался дополнительный прием.

На прошлой неделе в Лиепайском университете в течение нескольких дней проходили вступительные экзамены для будущих студентов актерского искусства. Заявки на учебу подали 36 молодых людей – 10 юношей и 26 девушек со всей Латвии.

После экзаменов, которые принимали руководитель Лиепайского театра, директор учебной программы "Актерское искусство" Херберт Лаукштейнс, профессор Латвийской академии культуры Янис Силиньш и другие эксперты и педагоги, приняты 10 студентов. И хотя в программе 12 бюджетных мест, по оценке приемной комиссии критериям профессии актера соответствовали лишь 10 человек.

Поэтому было решено объявить дополнительный прием на оставшиеся два бюджетных места, а также на несколько платных мест. Прием состоится 15 и 16 сентября, 18 сентября намечаются консультации, а 19 сентября – вступительные экзамены.

Напомним, что студентов в рамках программы "Актерское искусство" принимают в сентябре потому, что лишь в конце июля Лиепайский университет получил лицензию на учебную программу "Актерское искусство".

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