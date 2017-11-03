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Присягнули на верность Латвии

Ключевые слова ополченцы

При свете факелов и под исполнение патриотических военных песен вчера вечером в 44-м пехотном батальоне ополчения 17 молодых ополченцев дали торжественную клятву и обещали служить своему государству, подтвердив это своей подписью во Дворце офицеров, а затем в большом зале дворца подкрепились супом из настоящей полевой кухни.

"Ноябрь – это период, когда мы вспоминаем своих героев – борцов за свободу Латвии. Это время для нас очень важно, поэтому и ваша присяга особенная", – обращаясь к будущим ополченцам, подчеркнул командир 44-го пехотного батальона ополчения полковник-лейтенант Вилмар Вецвагарис.

Перед церемонией торжественной присяги будущие ополченцы вместе с представителями 44-го батальона посетили тематическую выставку экспозиции Лиепайского музея "Лиепая при оккупационных режимах" о лиепайском гарнизоне в восстановленной Латвии с 1991 по 2017 год, которая посвящена встрече столетия Латвии и ежегодным партнерам по сотрудничеству музея – подразделениям Национальных вооруженных сил в Лиепае.

Вечером на торжественной церемонии на территории 44-го пехотного батальона молодые ополченцы после принесения присяги получили удостоверение ополченца. Затем был совместно исполнен государственный гимн. В большом зале дворца звучали военные песни.

"Почему вы решили вступить в ополчение?" – такой вопрос корреспондент задала нескольким молодым ополченцам. Майя Гегерсоне сказала, что ее всегда интересовало военное дело. "Конечно, вступить в ополчение меня побудил патриотизм. Просто я почувствовала призвание", – сказала Майя, которая в будни работает поваром и допускает, что может быть пригодна в армии и по своей профессии.

В этот раз ряды ополчения пополнили также две семьи, одна из них – Карина и Райтис Яунараи-Январисы. Что побудило мужа и жену вместе вступить в ополчение? "Частично – патриотические чувства, отчасти и то, что захотелось в жизни чего-то нового, – корреспонденту газеты сказала Карина. – Ни у меня, ни у мужа профессия абсолютно не связана с военной областью, так что в ополчении у нас будет возможность освоить новые навыки и знания". Карину и Райтиса не пугает то, что им, как добровольным ополченцам, регулярно придется участвовать в учениях. Их сын, который учится в пятом классе, готовится стать яунсаргом. Дочь, правда, больше интересуется танцами.

"Для молодых ополченцев важнее всего освоить военные навыки. Одно дело – называться ополченцем, но этот статус нужно заполнить содержимым. И наша цель как ополченцев и патриотов – быть как можно больше похожими на профессиональных воинов. Этой цели трудно добиться, но к этому нужно стремиться", – молодым ополченцам пожелал командир батальона.

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