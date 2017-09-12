Ключевые слова животные | приют для животных

В приюте для животных "Лаувас сирдс" конец августа прошел условно спокойно, не было большого наплыва оставшихся без дома и хозяев животных. Но никогда нельзя знать, что сулит новый день.

Этим летом работники приюта столкнулись с до сих пор небывалым случаем. В приют доставили собаку черного окраса и среднего роста Джину. Работники сперва подумали, что она тяжело больна или ранена. Собака еле держалась на ногах. Оказалось, что в крови Джины более трех промилле алкоголя. Пока продолжается выяснение обстоятельств дела, Джину на адопцию еще не передают.

1 июня государственная полиция получила известие об изнеможенной собаке, которая лежит на ул.Уденс, – сказала представительница полиции Мадара Шершнева. Возможный виновник – мужчина, 1998 г.рожд., на него оформлен протокол об административном правонарушении по статье 106 Кодекса административных правонарушений – за нарушение требований содержания и обращения с животными. Кодексом за это предусмотрено предупреждение или штраф в размере до 350 евро.

Материалы для принятия решения полиция направила в административную комиссию Лиепайского самоуправления. В отделе общественных отношений самоуправления корреспонденту "Курземес вардс" сказали, что комиссия решения еще не приняла, поскольку в представленных материалах констатированы недостатки, они направлены обратно в полицию, но ответ еще не получен.

Еще один весьма курьезный случай этим летом связан с ежом. Некий лиепайчанин в своем саду обнаружил ежа и почему-то решил доставить его в приют для животных. Там он сказал, что животное, наверное, отравилось, поскольку оно такое вздутое. Ежиха оказалась беременной и работники приюта отпустили ее на волю. Заведующая приютом "Лаувас сирдс" Нора Брудере лишь качает головой по поводу неграмотности людей.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 12 сентября.