Продолжают ликвидировать последствия бури

Сегодня, 15 сентября, в нашем городе и окрестностях продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней бури. Как сегодня утром убедился портал, в Лиепае интенсивно работают как дворники, таки и сотрудники ответственных служб.
Как порталу рассказали в ГПСС, за минувшие сутки спасатели в нашем крае отправлялись на ликвидацию последствий бури 17 раз.
Как порталу рассказала представитель Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге, самые сильные порывы ветра достигали 22.8 метров в секунду около 10 часов вечера в четверг.
Теперь же ветер начал утихать, и сегодня около 10 часов утра порывы ветра были около 14 метров в секунду, и порт возобновил свою работу.
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