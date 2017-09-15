Продолжают ликвидировать последствия бури

Ключевые слова буря | ветер | порт

Сегодня, 15 сентября, в нашем городе и окрестностях продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней бури. Как сегодня утром убедился портал, в Лиепае интенсивно работают как дворники, таки и сотрудники ответственных служб.

Как порталу рассказали в ГПСС, за минувшие сутки спасатели в нашем крае отправлялись на ликвидацию последствий бури 17 раз.

Как порталу рассказала представитель Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге, самые сильные порывы ветра достигали 22.8 метров в секунду около 10 часов вечера в четверг.

Теперь же ветер начал утихать, и сегодня около 10 часов утра порывы ветра были около 14 метров в секунду, и порт возобновил свою работу.